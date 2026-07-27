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Татарстанских лодочников наказали за заплыв на территорию заповедников

Водителей маломерных судов, заплывших на территорию заповедных зон, выявили в Татарстане.

Источник: ГУ МЧС России по РТ

Как сообщает ГУ МЧС России по РТ, факты нарушений были выявлены на памятнике природы «Река Казанка» и в заказнике «Голубые озера». Рейд провели сотрудники Центра ГИМС, вместе с представителями Госкомитета РТ по биоресурсам и МВД республики.

На лодочников составили административные протоколы по статье о нарушении правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях.

«Напоминаем, что памятник природы “Река Казанка” и государственный природный заказник “Голубые озера” имеют особый природоохранный статус. Проезд маломерных моторных судов и стоянка не предусмотрены режимом охраны», — говорится в сообщении.

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