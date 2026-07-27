Татарстанских лодочников наказали за заплыв на территорию заповедников

На лодочников составили административные протоколы по статье о нарушении правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях.
«Напоминаем, что памятник природы “Река Казанка” и государственный природный заказник “Голубые озера” имеют особый природоохранный статус. Проезд маломерных моторных судов и стоянка не предусмотрены режимом охраны», — говорится в сообщении.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше