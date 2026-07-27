На еще одной АЗС появился бензин: что показал мониторинг цен в Калининграде

Утром в понедельник, 27 июля, корреспондент «Нового Калининграда» провел очередной мониторинг цен и наличия топлива на семи автозаправочных станциях Калининграда. По сравнению с предыдущей неделей ситуация с обеспеченностью топливом продолжила улучшаться: бензин появился на АЗС «Р&Н», а на «Сургутнефтегазе» возобновилась продажа АИ-92. При этом на большинстве заправок цены изменились незначительно.
На «Народной заправке» («РостОйл») на ул. Дачной стоимость бензина не изменилась. Литр АИ-95 по-прежнему стоит 99 рублей, АИ-92 — 97 рублей. При этом дизельное топливо подешевело сразу на 12 рублей — с 95 до 83 рублей за литр.
На АЗС «Р&Н» на Московском проспекте, где неделей ранее топлива в продаже не было, появились все виды топлива. АИ-95 здесь продается по 96 рублей за литр, АИ-92 — по 86 рублей, дизельное топливо — по 99,90 рубля.
На заправке «Идель» на улице Румянцева ситуация не изменилась: бензин в продаже отсутствует, дизельное топливо отпускают по 89,90 рубля за литр.
На АЗС «Лукойл» на Московском проспекте выросли цены на все виды топлива. АИ-95 подорожал на 28 копеек — до 73,87 рубля за литр, АИ-92 — на 10 копеек, до 69,78 рубля. Стоимость дизельного топлива увеличилась на 35 копеек и составила 83,23 рубля за литр, либо 78,23 рубля с учетом акции «Янтарная выгода».
На «Балтнефти» изменений не произошло. Бензин АИ-95 по-прежнему отсутствует, АИ-92 продается по 70 рублей за литр, дизельное топливо — по 83 рубля.
На АЗС «Сургутнефтегаз» в продаже появился бензин АИ-92 по 69,80 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива выросла на 40 копеек и составила 82,70 рубля. АИ-95 в наличии не было.
На «Тебойле» цены вновь немного выросли. АИ-95 подорожал на 11 копеек — до 73,02 рубля за литр, АИ-95+ — на 1 копейку, до 75,6 рубля. АИ-92 прибавил 10 копеек и стоит 69,31 рубля за литр. Дизельное топливо подорожало на 40 копеек — до 80,54 рубля. Очередей во время мониторинга не наблюдалось.
Таким образом, самым дорогим бензином АИ-95 среди заправок, где он был в наличии, оказался бензин на АЗС «Народная заправка» — 99 рублей за литр. Самая низкая цена зафиксирована на «Тебойле» — 73,02 рубля за литр. Среди АИ-92 дороже всего топливо стоило на «Народной заправке» — 97 рублей за литр, дешевле всего — на «Тебойле» за 69,31 рубля. Самое дорогое дизельное топливо продавалось на АЗС «Р&Н» — по 99,9 рубля за литр, а самое дешевое — на «Тебойле», где литр дизеля стоил 80,54 рубля.
Подробная динамика цен представлена в таблице ниже. Верхняя строка — расценки от 27 июля, ниже — 20 июля.
АЗС.
АИ-95.
АИ-92.
ДТ.
«Народная заправка» (РостОйл).
ул. Дачная, 1А.
99,00.
(-).
99,00.
97,00.
(-).
97,00.
83,00.
(-12,00 ₽).
95,00.
Р&Н.
Московский проспект, 81.
96,00.
(-).
-
86,00.
(-).
-
99,90.
(-).
-
«Идель».
ул. Румянцева, 2А.
-
(-).
-
-
(-).
-
89,90.
(-).
89,90.
«Лукойл».
Московский проспект, 6А.
73,87.
(+0,28 ₽).
73,59.
69,78.
(+0,10 ₽).
69,68.
83,23/78,23*
(+0,35 ₽).
82,88/77,88*
«Балтнефть».
Московский проспект, 180.
-
(-).
-
70,00.
(-).
70,00.
83,00.
(-).
83,00.
«Сургутнефтегаз».
Московский проспект, 246.
-
(-).
-
69,80.
(-).
-
82,70.
(+0,40 ₽).
82,30.
«Teboil».
Московский проспект, 242А.
73,02/75,60**
(+0,11/0,01 ₽).
72,91/75,59**
69,31.
(+0,10 ₽).
69,21.
80,54.
(+0,40 ₽).
80,14.
* цена с учетом акции «Янтарная выгода».
** топливо АИ-95+
Текст, фото: Карина Захарийчук / «Новый Калининград».