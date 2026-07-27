На еще одной АЗС появился бензин: что показал мониторинг цен в Калининграде

Таким образом, самым дорогим бензином АИ-95 среди заправок, где он был в наличии, оказался бензин на АЗС «Народная заправка» — 99 рублей за литр. Самая низкая цена зафиксирована на «Тебойле» — 73,02 рубля за литр. Среди АИ-92 дороже всего топливо стоило на «Народной заправке» — 97 рублей за литр, дешевле всего — на «Тебойле» за 69,31 рубля. Самое дорогое дизельное топливо продавалось на АЗС «Р&Н» — по 99,9 рубля за литр, а самое дешевое — на «Тебойле», где литр дизеля стоил 80,54 рубля.