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На еще одной АЗС появился бензин: что показал мониторинг цен в Калининграде

Бензин появился на АЗС «Р&Н», а на «Сургутнефтегазе» возобновилась продажа АИ-92.

Утром в понедельник, 27 июля, корреспондент «Нового Калининграда» провел очередной мониторинг цен и наличия топлива на семи автозаправочных станциях Калининграда. По сравнению с предыдущей неделей ситуация с обеспеченностью топливом продолжила улучшаться: бензин появился на АЗС «Р&Н», а на «Сургутнефтегазе» возобновилась продажа АИ-92. При этом на большинстве заправок цены изменились незначительно.

На «Народной заправке» («РостОйл») на ул. Дачной стоимость бензина не изменилась. Литр АИ-95 по-прежнему стоит 99 рублей, АИ-92 — 97 рублей. При этом дизельное топливо подешевело сразу на 12 рублей — с 95 до 83 рублей за литр.

На АЗС «Р&Н» на Московском проспекте, где неделей ранее топлива в продаже не было, появились все виды топлива. АИ-95 здесь продается по 96 рублей за литр, АИ-92 — по 86 рублей, дизельное топливо — по 99,90 рубля.

На заправке «Идель» на улице Румянцева ситуация не изменилась: бензин в продаже отсутствует, дизельное топливо отпускают по 89,90 рубля за литр.

На АЗС «Лукойл» на Московском проспекте выросли цены на все виды топлива. АИ-95 подорожал на 28 копеек — до 73,87 рубля за литр, АИ-92 — на 10 копеек, до 69,78 рубля. Стоимость дизельного топлива увеличилась на 35 копеек и составила 83,23 рубля за литр, либо 78,23 рубля с учетом акции «Янтарная выгода».

На «Балтнефти» изменений не произошло. Бензин АИ-95 по-прежнему отсутствует, АИ-92 продается по 70 рублей за литр, дизельное топливо — по 83 рубля.

На АЗС «Сургутнефтегаз» в продаже появился бензин АИ-92 по 69,80 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива выросла на 40 копеек и составила 82,70 рубля. АИ-95 в наличии не было.

На «Тебойле» цены вновь немного выросли. АИ-95 подорожал на 11 копеек — до 73,02 рубля за литр, АИ-95+ — на 1 копейку, до 75,6 рубля. АИ-92 прибавил 10 копеек и стоит 69,31 рубля за литр. Дизельное топливо подорожало на 40 копеек — до 80,54 рубля. Очередей во время мониторинга не наблюдалось.

Таким образом, самым дорогим бензином АИ-95 среди заправок, где он был в наличии, оказался бензин на АЗС «Народная заправка» — 99 рублей за литр. Самая низкая цена зафиксирована на «Тебойле» — 73,02 рубля за литр. Среди АИ-92 дороже всего топливо стоило на «Народной заправке» — 97 рублей за литр, дешевле всего — на «Тебойле» за 69,31 рубля. Самое дорогое дизельное топливо продавалось на АЗС «Р&Н» — по 99,9 рубля за литр, а самое дешевое — на «Тебойле», где литр дизеля стоил 80,54 рубля.

Подробная динамика цен представлена в таблице ниже. Верхняя строка — расценки от 27 июля, ниже — 20 июля.

АЗС.

АИ-95.

АИ-92.

ДТ.

«Народная заправка» (РостОйл).

ул. Дачная, 1А.

99,00.

(-).

99,00.

97,00.

(-).

97,00.

83,00.

(-12,00 ₽).

95,00.

Р&Н.

Московский проспект, 81.

96,00.

(-).

-

86,00.

(-).

-

99,90.

(-).

-

«Идель».

ул. Румянцева, 2А.

-

(-).

-

-

(-).

-

89,90.

(-).

89,90.

«Лукойл».

Московский проспект, 6А.

73,87.

(+0,28 ₽).

73,59.

69,78.

(+0,10 ₽).

69,68.

83,23/78,23*

(+0,35 ₽).

82,88/77,88*

«Балтнефть».

Московский проспект, 180.

-

(-).

-

70,00.

(-).

70,00.

83,00.

(-).

83,00.

«Сургутнефтегаз».

Московский проспект, 246.

-

(-).

-

69,80.

(-).

-

82,70.

(+0,40 ₽).

82,30.

«Teboil».

Московский проспект, 242А.

73,02/75,60**

(+0,11/0,01 ₽).

72,91/75,59**

69,31.

(+0,10 ₽).

69,21.

80,54.

(+0,40 ₽).

80,14.

* цена с учетом акции «Янтарная выгода».

** топливо АИ-95+

Текст, фото: Карина Захарийчук / «Новый Калининград».

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