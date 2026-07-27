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Дятлова рассказала, что изображено на мурале у Северного вокзала

По словам главы администрации Калининграда, изображение символизирует поездку на море.

Символизм граффити, появившегося этим летом напротив Северного вокзала, смогли считать не все жители города, поэтому в минувшую пятницу глава администрации Калининграда Елена Дятлова объяснила, что именно там изображено. При этом глава отметила, что сюжет, который заказал главный архитектор города, вышел спорным.

«Мурал должен символизировать море, отдых и как мы из большого душного каменного города на поездах переносимся на побережье. Это так говорят архитекторы и те люди, которые наносили это граффити. Слушайте, по крайней мере об этом можно подискутировать. Поезд, советский реализм, чайка, которая машет крыльями, постепенно меняются оттенки от красного к голубому, и там мы должны увидеть уже море, отдых и людей, играющих в волейбол», — объяснила журналистам глава администрации.

«Если бы мне не сказали, я бы не понял», — отреагировал один из журналистов.

«Слушайте, я тоже, если бы мне не рассказал об этом архитектор, не поняла, — согласилась Дятлова. — Но вы знаете, наверное, такое искусство нужно для того, чтобы мы могли с вами дискутировать. Реалистично изображённый аист — это всегда аист. А у того, что мы видим здесь, есть разное толкование. Это должно символизировать нашу железную дорогу и поезда, которые нас должны унести из страшного города к Балтийскому побережью».

Когда журналисты поинтересовались, нравится ли Елене Дятловой то, что она видит, глава уклончиво ответила, что «по этому поводу можно дискутировать».

«У нас поэтому и существует главный архитектор, потому что он главный. Они обсуждали это с молодёжью, и, наверное, это может нравиться молодёжи», — заключила она.

Напомним, что граффити напротив Северного вокзала начали наносить в середине мая этого года. В администрации тогда же уточнили, что оно посвящено 80-летию региона.

«Это не за счёт бюджета. У забора есть собственник, он и платит», — уточнили в мэрии.

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