Дятлова рассказала, что изображено на мурале у Северного вокзала

Символизм граффити, появившегося этим летом напротив Северного вокзала, смогли считать не все жители города, поэтому в минувшую пятницу глава администрации Калининграда Елена Дятлова объяснила, что именно там изображено. При этом глава отметила, что сюжет, который заказал главный архитектор города, вышел спорным.
«Мурал должен символизировать море, отдых и как мы из большого душного каменного города на поездах переносимся на побережье. Это так говорят архитекторы и те люди, которые наносили это граффити. Слушайте, по крайней мере об этом можно подискутировать. Поезд, советский реализм, чайка, которая машет крыльями, постепенно меняются оттенки от красного к голубому, и там мы должны увидеть уже море, отдых и людей, играющих в волейбол», — объяснила журналистам глава администрации.
«Если бы мне не сказали, я бы не понял», — отреагировал один из журналистов.
«Слушайте, я тоже, если бы мне не рассказал об этом архитектор, не поняла, — согласилась Дятлова. — Но вы знаете, наверное, такое искусство нужно для того, чтобы мы могли с вами дискутировать. Реалистично изображённый аист — это всегда аист. А у того, что мы видим здесь, есть разное толкование. Это должно символизировать нашу железную дорогу и поезда, которые нас должны унести из страшного города к Балтийскому побережью».
Когда журналисты поинтересовались, нравится ли Елене Дятловой то, что она видит, глава уклончиво ответила, что «по этому поводу можно дискутировать».
«У нас поэтому и существует главный архитектор, потому что он главный. Они обсуждали это с молодёжью, и, наверное, это может нравиться молодёжи», — заключила она.
Напомним, что граффити напротив Северного вокзала начали наносить в середине мая этого года. В администрации тогда же уточнили, что оно посвящено 80-летию региона.
«Это не за счёт бюджета. У забора есть собственник, он и платит», — уточнили в мэрии.