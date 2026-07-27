Дятлова рассказала, что изображено на мурале у Северного вокзала

«Слушайте, я тоже, если бы мне не рассказал об этом архитектор, не поняла, — согласилась Дятлова. — Но вы знаете, наверное, такое искусство нужно для того, чтобы мы могли с вами дискутировать. Реалистично изображённый аист — это всегда аист. А у того, что мы видим здесь, есть разное толкование. Это должно символизировать нашу железную дорогу и поезда, которые нас должны унести из страшного города к Балтийскому побережью».