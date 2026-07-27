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Некоторым казахстанцам аннулировали результаты тестов в магистратуру: в Миннауки озвучили причины

Более 40 поступающим аннулировали результаты тестирования в магистратуру из-за нарушений во время КТА, передает NUR.KZ со ссылкой на Миннауки.

Источник: Министерство науки и высшего образования РК

Как сообщили в пресс-службе Министерства науки и высшего образования, на сегодняшний день комплексное тестирование для поступления в магистратуру прошли более 25 тыс. человек.

По научно-педагогическому направлению пороговый балл набрали 46% поступающих, по профильному направлению — 27%.

Средний показатель по научно-педагогическому направлению составил 76 баллов, по профильному направлению — 25. Наивысший балл — 134.

"С начала тестирования за нарушение правил были аннулированы результаты 41 участника. В том числе, за попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов до экзамена не был допущен 31 поступающий.

За нарушение правил во время тестирования из аудиторий удалены 10 человек, их результаты также аннулированы", — уточнили в ведомстве.

В случае несогласия с результатами комплексного тестирования, поступающие могут после завершения тестирования подать онлайн-апелляцию. Апелляция рассматривается в течение семи рабочих дней, после сертификат поступающего будет доступен в Личном кабинете.

Отмечается, что пороговый балл для поступления в магистратуру на научно-педагогическое направление — 75 баллов, на профильное направление — 30 баллов.

Всего для участия в комплексном тестировании было подано более 61 тыс. заявлений. Между тем, для обучения в магистратуре в этому году выделено около 11 тыс. грантов.