Льготы на весь «Мир»: в России 1 августа стартует эксперимент по предоставлению мер соцзащиты

Для того, чтобы воспользоваться льготами при оплате проезда на городском и пригородном транспорте, а также при посещении учреждений культуры, аптек и продуктовых магазинов, нужно будет зарегистрировать свою карту на портале госуслуг. Дальше все необходимые сервисы подключатся автоматически.