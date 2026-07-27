Льготы на весь «Мир»: в России 1 августа стартует эксперимент по предоставлению мер соцзащиты

В России с 1 августа многодетные, пенсионеры, инвалиды и студенты смогут получать ряд льгот по своей карте «Мир». О проведении эксперимента, который продлится до 31 марта 2027 года, объявили в правительстве РФ.
Для того, чтобы воспользоваться льготами при оплате проезда на городском и пригородном транспорте, а также при посещении учреждений культуры, аптек и продуктовых магазинов, нужно будет зарегистрировать свою карту на портале госуслуг. Дальше все необходимые сервисы подключатся автоматически.
Со стороны государства реализацию эксперимента обеспечат Минцифры, федеральное казначейство, АО «Национальная система платёжных карт», Фонд пенсионного и социального страхования, Минтранс, Минтруд и региональные власти. После этого будет принято решение о полномасштабном применении практики предоставления льгот для всех россиян.
Россияне смогут получать сведения о доступных мерах социальной поддержки через чат-бот на портале «Госуслуги». Пользователю будет достаточно описать свою жизненную ситуацию, чтобы узнать о положенных ему вариантах помощи.