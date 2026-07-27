Юпитер на несколько недель исчезнет с неба над Башкирией

29 июля Юпитер пройдет соединение с Солнцем в созвездии Рака. Астрономическое событие произойдет в 15:06 по московскому времени. Об этом сообщили в Уфимском городском планетарии.
Во время соединения Юпитер окажется на расстоянии 28 угловых минут от Солнца. Из-за близости к светилу планета на несколько недель скроется в его лучах, поэтому наблюдать ее невооруженным глазом в этот период не получится.
Примерно через две недели Юпитер вновь станет доступен для наблюдений. Планета появится на утреннем небе незадолго до восхода Солнца. Искать ее можно будет низко над северо-восточным горизонтом. На фоне утренней зари Юпитер будет выглядеть как яркая звезда.
В последующие дни продолжительность видимости планеты будет увеличиваться. Юпитер начнет восходить раньше и постепенно подниматься выше над горизонтом.
Следующий важный период для наблюдения наступит 11 февраля 2027 года, когда произойдет противостояние Юпитера с Солнцем. В это время планета окажется на минимальном расстоянии от Земли, достигнет максимальной яркости и будет доступна для наблюдений в течение всей ночи.