Юпитер на несколько недель исчезнет с неба над Башкирией

Следующий важный период для наблюдения наступит 11 февраля 2027 года, когда произойдет противостояние Юпитера с Солнцем. В это время планета окажется на минимальном расстоянии от Земли, достигнет максимальной яркости и будет доступна для наблюдений в течение всей ночи.