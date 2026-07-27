Как родителям пережить подростковый бунт ребенка

Подростковый возраст — период серьезных перемен, когда ребенок постепенно отделяется от родителей и начинает формировать собственную личность. Меняется не только его внешность, но и эмоциональное состояние, круг общения, интересы и отношение к окружающим. Как правильно найти общий язык с повзрослевшим ребенком и помочь ему пережить трудный период рассказала психолог Анна Михеева.
По словам специалиста, этот этап сопровождается интенсивной нейробиологической и гормональной перестройкой. Организм развивается неравномерно: разные системы могут меняться с разной скоростью, поэтому ребенку приходится постоянно адаптироваться к новым физическим и психологическим условиям.
«В итоге получаем тот самый взрывной коктейль, в котором непросто как самому подростку, так и его ближайшему окружению», — отмечает психолог.
Эмоциональные качели и желание уединиться: что считать нормой.
Некоторые особенности поведения подростка, которые могут раздражать или тревожить родителей, на самом деле являются естественной частью взросления. Например, ребенок может несколько раз за день менять настроение: смеяться, а через минуту закрыться в комнате и заплакать.
Нормальным также считается стремление к уединению и желание иметь личное пространство. Подросток может не рассказывать родителям обо всем, закрывать дверь в свою комнату или предпочитать проводить время в одиночестве. В этот период меняются и авторитеты: мнение друзей нередко становится для ребенка важнее слов родителей.
Еще одна распространенная особенность — эксперименты с внешностью и интересами. Необычная одежда, яркие волосы или непривычная для родителей музыка могут быть способом самовыражения и поиска собственной идентичности.
Физиологическая лень тоже не всегда говорит о нежелании что-либо делать. Из-за бурного роста и гормональной перестройки подростку может требоваться больше сна и отдыха.
При этом существуют признаки, которые должны насторожить родителей. По словам Анны Михеевой, поводом для обращения за помощью может стать резкая смена поведения, сохраняющаяся более двух-трех недель.
Особое внимание стоит обратить на тотальный уход в себя, когда подросток перестает общаться не только с родителями, но и с друзьями, теряет интерес к прежним увлечениям. Тревожными сигналами также могут быть резкое ухудшение успеваемости и систематический отказ ходить в школу, серьезные нарушения сна и питания, самоповреждения, а также разговоры о бессмысленности жизни и фразы вроде «без меня вам будет лучше».
Общение с замкнутым и раздражительным подростком.
Грубость и закрытость подростка часто становятся защитной реакцией. Ребенок пытается отстоять личные границы, но еще не всегда умеет делать это спокойно и уважительно. В ответ родители могут автоматически начать кричать, читать нотации или обижаться. Однако такая реакция, по мнению психолога, не помогает восстановить контакт.
«Не включайтесь в эмоциональный пинг-понг. Если подросток кричит, его мозг “затоплен” эмоциями, спорить бесполезно», — советует Анна Михеева.
Вместо этого можно спокойно обозначить свои границы: «Я вижу, что ты сейчас очень злишься или расстроен. Я очень люблю тебя, но не готова разговаривать в таком тоне. Давай мы оба сейчас выдохнем, а потом поговорим».
При серьезном разговоре не всегда стоит усаживать подростка напротив себя и требовать немедленного ответа. Такой формат он может воспринять как допрос. Гораздо легче говорить во время совместной прогулки, поездки в машине, приготовления еды или мытья посуды. Когда внимание рассредоточено, напряжение снижается, и ребенку бывает проще открыться.
Важно уважать и физические границы подростка. Например, стучаться перед тем, как войти в его комнату.
Контроль или доверие?
Вопрос личного пространства особенно остро встает, когда речь идет о безопасности подростка. Родители могут испытывать тревогу и хотеть контролировать переписки, социальные сети и местоположение ребенка. Однако тайное наблюдение способно разрушить доверие и не обязательно гарантирует безопасность. Если подросток узнает, что родители читали его переписку, он может начать скрывать свою онлайн-жизнь, завести второй аккаунт или перестать делиться своими переживаниями. Исключением могут быть ситуации, когда существует прямая и реальная угроза жизни и здоровью ребенка.
Что касается отслеживания местоположения, то установку трекера лучше обсуждать открыто. Родителям стоит объяснить подростку, что они переживают за него и благодаря такой возможности будут чувствовать себя спокойнее.
С подростком важно обсуждать правила общения с незнакомцами в интернете, объяснять последствия публикации личной информации и интимных фотографий. Не менее важно создать условия, при которых ребенок сможет обратиться к родителям и будет уверен, что его не станут наказывать, а постараются защитить.
Как поддержать подростка.
Для родителей ссора с друзьями, неразделенная любовь или переживания из-за внешности могут казаться мелочами. Однако для подростка, чей мир в конкретный момент сосредоточен вокруг одной ситуации, это может быть настоящей катастрофой.
Поэтому первое, что нужно сделать взрослому, — признать чувства ребенка. Вместо фразы «Это ерунда, не переживай» можно сказать: «Я вижу, как тебе сейчас больно и обидно. Это действительно неприятная ситуация».
Важно также не бросаться сразу решать проблему. Родителям стоит спросить подростка, какая помощь ему нужна: просто выслушать и обнять или вместе подумать над возможным решением. Такой подход позволяет ребенку сохранить ощущение контроля над собственной жизнью.
Отдельная тема — давление из-за учебы и будущего. Подростки сталкиваются с высокими ожиданиями, связанными с экзаменами, поступлением в вуз и выбором профессии. Родителям важно напоминать ребенку, что их любовь не зависит от оценок и достижений.
Когда ребенку нужна помощь психолога.
Сегодня подростки больше знают о возможности обратиться за психологической помощью, однако некоторые по-прежнему воспринимают предложение родителей посетить специалиста как намек на собственную «неполноценность» или «сумасшествие».
Поводом обратиться за профессиональной помощью могут стать апатия, сохраняющаяся более двух-трех недель, резкие изменения веса, самоповреждения, панические атаки, бессонница, а также высказывания о нежелании жить.
Предлагать помощь психолога лучше без критики и обвинений. Вместо слов «Ты стал неадекватным, тебе надо к психологу» можно сказать: «Я вижу, как тебе сейчас тяжело, и мне больно смотреть на то, как ты мучаешься. Моих родительских сил и знаний не всегда хватает, чтобы помочь тебе справиться с этим стрессом. Я хочу, чтобы у тебя был человек, которому ты сможешь доверять и безопасно говорить обо всем, что тебя беспокоит».
Важно объяснить подростку, чем занимается психолог, и развеять страхи перед обращением за помощью. Можно предложить вместе выбрать специалиста и договориться только об одной пробной встрече.
Семейные ритуалы, которые помогут сохранить близость.
Основой доверительных отношений с ребенком могут стать простые ежедневные привычки, которые подходят конкретной семье.
Например, можно договориться о «территории без критики» за обеденным и 963 ли ужинным столом. В это время не обсуждать оценки, учебу, поведение и планы на будущее, а говорить о музыке, фильмах, мемах и событиях дня.
Еще один способ наладить контакт — искренне интересоваться миром подростка. Послушать его любимую музыку, попросить рассказать об игре, которую он любит, или вместе посмотреть выбранный им фильм. Даже если увлечения подростка кажутся взрослому странными, такое внимание показывает: родителям ценно то, что их ребенок считает важным.
Можно ввести и небольшой вечерний ритуал — например, десять минут перед сном на разговор о прошедшем дне. Не обязательно давать советы или оценивать поступки ребенка. Иногда достаточно просто выслушать его.
Еще один вариант — общий семейный чат для мемов, смешных видео и забавных картинок. По словам психолога, юмор помогает снижать напряжение и поддерживать эмоциональную связь.
При этом новые ритуалы не стоит вводить резко: внезапная попытка изменить привычный порядок может вызвать у подростка недоумение или даже раздражение. Лучше обсуждать изменения вместе и постепенно формировать новые правила общения.