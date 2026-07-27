Как родителям пережить подростковый бунт ребенка

Предлагать помощь психолога лучше без критики и обвинений. Вместо слов «Ты стал неадекватным, тебе надо к психологу» можно сказать: «Я вижу, как тебе сейчас тяжело, и мне больно смотреть на то, как ты мучаешься. Моих родительских сил и знаний не всегда хватает, чтобы помочь тебе справиться с этим стрессом. Я хочу, чтобы у тебя был человек, которому ты сможешь доверять и безопасно говорить обо всем, что тебя беспокоит».