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Путин рассказал, как российский народ ответил на давление на страну

Путин: народ ответил внутренней сплоченностью на испытания и давление на Россию.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Народ России ответил внутренней сплоченностью на испытания и давление на страну, заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин в понедельник провел встречу с депутатами после заключительного пленарного заседания Госдумы восьмого созыва.

«На исторические испытания, на внешнее агрессивное давление наш многонациональный народ ответил внутренней сплоченностью. Так было всегда. И сегодня происходит именно это», — сказал Путин.

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