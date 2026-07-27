Дом семьи на улице Леонова откроют после ремонта в сентябре

Работы проводят в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». 24 млн рублей — стоимость самого ремонта, еще примерно столько же власти направили на благоустройство территории. 2,6 млн рублей ушло на обновление материально-технической базы и около 8 млн рублей на поддержку проводимых мероприятий, все они будут бесплатны для калининградцев.