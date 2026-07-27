Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дом семьи на улице Леонова откроют после ремонта в сентябре

Сейчас рабочие занимаются благоустройством территории.

Источник: Комсомольская правда

Муниципальный Дом семьи, расположенный на улице Леонова, 4 в Калининграде, планируют открыть для посетителей в сентябре. Сейчас там завершается ремонт. Об этом в «ВК» написала глава городской администрации Елена Дятлова.

«Сегодня в большинстве его помещений завершена “косметика”, а на улице рабочие занимаются благоустройством территории», — прокомментировала сити-менеджер.

Работы проводят в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». 24 млн рублей — стоимость самого ремонта, еще примерно столько же власти направили на благоустройство территории. 2,6 млн рублей ушло на обновление материально-технической базы и около 8 млн рублей на поддержку проводимых мероприятий, все они будут бесплатны для калининградцев.

Все программы, проходящие внутри Дома семьи, направлены на укрепление семейных ценностей, гармоничное развитие человека, помощь и детям, и взрослым.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше