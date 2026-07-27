Семья из Воротынского округа стала победителем Всероссийского конкурса в одной из номинаций

Семья Александра и Ольги Прохоровых из Воротынского округа стала победителем Всероссийского конкурса «Семья года — 2026» (0+) в номинации «Сельская семья». В этом году конкурс объединил более 11 800 семей из всех 89 регионов страны, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем канале в мессенджере МАХ.
«Семья Прохоровых — это действительно команда. Они ведут крестьянско-фермерское хозяйство по переработке молочной продукции, трое детей и внуки участвуют в общем деле. Вместе принимают важные решения, справляются с трудностями и радуются успехам», — рассказал глава региона.
Губернатор поздравил нижегородскую семью и пожелал благополучия, взаимопонимания и счастливых событий.
Напомним, ранее две нижегородские семьи стали победителями ежегодного конкурса (0+) «Это у нас семейное».