Семья из Воротынского округа стала победителем Всероссийского конкурса в одной из номинаций

Семья Александра и Ольги Прохоровых из Воротынского округа стала победителем Всероссийского конкурса «Семья года — 2026» (0+) в номинации «Сельская семья». В этом году конкурс объединил более 11 800 семей из всех 89 регионов страны, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем канале в мессенджере МАХ.