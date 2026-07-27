На Нижегородской канатной дороге начаты работы по возобновлению эксплуатации

В ходе проверок были выявлены замечания к состоянию оборудования и документации; к их устранению уже приступили подрядчики совместно с собственником объекта. В работу включены восстановление повреждённых элементов, дополнительная диагностика несущего и других канатов, проверка опор, подвижного состава и систем безопасности, а также актуализация эксплуатационной документации и дополнительная подготовка персонала.