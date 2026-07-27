На Нижегородской канатной дороге начаты работы по возобновлению эксплуатации

Эксплуатирующая организация приступила к комплексу технических мероприятий, необходимых для возобновления работы Нижегородской канатной дороги с учётом всех мер безопасности, сообщили в ООО «Урбантех Сервис».
В ходе проверок были выявлены замечания к состоянию оборудования и документации; к их устранению уже приступили подрядчики совместно с собственником объекта. В работу включены восстановление повреждённых элементов, дополнительная диагностика несущего и других канатов, проверка опор, подвижного состава и систем безопасности, а также актуализация эксплуатационной документации и дополнительная подготовка персонала.
Ключевой этап — проведение независимой экспертизы промышленной безопасности: инструментальная диагностика, неразрушающий контроль, оценка качества восстановительных работ и подтверждение возможности дальнейшей безопасной эксплуатации. Планируется также заменить элементы, имеющие регламентную замену. Возобновление движения будет разрешено только после завершения всех работ, испытаний и получения положительного заключения экспертизы.
По итогам проверок обновят внутренние процедуры эксплуатации, усилят контроль за соблюдением регламентов и внедрят дополнительные меры для повышения надёжности и качества обслуживания пассажиров. Эксплуатирующая компания подчёркивает, что безопасность пассажиров остаётся приоритетом, и намерена использовать результаты работ для совершенствования процессов и внедрения единых стандартов.
Напомним, 5 июля движение на канатной дороге было остановлено из‑за сильных ливней и шквалистого ветра; тогда экипажи аварийно‑спасательного отряда эвакуировали 16 пассажиров из двух кабин — пострадавших не было.