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Три светофора не работают сегодня в Нижнем Новгороде

Водителей и пешеходов просят быть внимательными.

Источник: Время

Три светофора не работают в Нижнем Новгороде сегодня, 27 июля. Об этом сообщили в городском Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

Речь идет о светофорных объектах на пересечении улиц Коминтерна и 50-летия Победы, Ижорской и Невзоровых. Они отключены до 16:00. Что касается светофора на улице Космической (в районе дома № 40), то он неисправен.

Водителей просят быть внимательными при движении на данных участках и пропускать пешеходов на переходе. Пешеходам, в свою очередь, нужно убедиться в безопасности перед выходом на проезжую часть.

Напомним, что по улице Володарского в Нижнем Новгороде ограничено движение транспорта.