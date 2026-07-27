Три светофора не работают сегодня в Нижнем Новгороде

Три светофора не работают в Нижнем Новгороде сегодня, 27 июля. Об этом сообщили в городском Центре организации дорожного движения (ЦОДД).
Речь идет о светофорных объектах на пересечении улиц Коминтерна и 50-летия Победы, Ижорской и Невзоровых. Они отключены до 16:00. Что касается светофора на улице Космической (в районе дома № 40), то он неисправен.
Водителей просят быть внимательными при движении на данных участках и пропускать пешеходов на переходе. Пешеходам, в свою очередь, нужно убедиться в безопасности перед выходом на проезжую часть.
Напомним, что по улице Володарского в Нижнем Новгороде ограничено движение транспорта.