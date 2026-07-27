Эксперт оценил, как Иран может ответить Украине после атаки на Каспии

Атака на иранское торговое судно в Каспийском море произошла утром 25 июля. По заявлению МИД Ирана, корабль следовал из Астрахани в иранский порт Энзели с грузом железной руды. В результате взрыва на судне один моряк погиб, еще один получил ранения. Киев, в свою очередь, подтвердил, что атака была целенаправленной.