Эксперт оценил, как Иран может ответить Украине после атаки на Каспии

Теоретически Иран может выполнить свои угрозы, комментирует Асатрян. Эксперт поясняет, что в случае принятия такого решения под прицел могут попасть, как объекты ВМФ Украины, так и некоторые сухопутные объекты, в том числе порты.
Теоретически Иран может использовать различные вооружения. И баллистические ракеты, и некоторые разновидности своих дронов.
Дальность полета некоторых иранских дронов и баллистических ракет, имеющихся в арсенале Тегерана, составляет две тысячи километров. Примерно такое расстояние разделяет северные районы Ирана и Одессу.
Эффективность их использования на более дальние расстояния спорная, но в любом случае Иран может оказать такое давление на Украину. Главный вопрос заключается в целесообразности использования таких систем и в политической воле.
Эксперт отмечает, что военная стратегия Ирана включает в себя угрозу применения силы. Если киевский режим продолжит атаки на объекты Ирана, то вероятность демонстрации силы со стороны Тегерана повышается, прогнозирует собеседник Новостей Mail.
Кроме того, Иран заинтересован в расширении конфликта на Ближнем Востоке. Поэтому в случае его ударов по Украине никакого противоречия между глобальной военной стратегией Тегерана и его реальными действиями не возникнет.
Атака на иранское торговое судно в Каспийском море произошла утром 25 июля. По заявлению МИД Ирана, корабль следовал из Астрахани в иранский порт Энзели с грузом железной руды. В результате взрыва на судне один моряк погиб, еще один получил ранения. Киев, в свою очередь, подтвердил, что атака была целенаправленной.