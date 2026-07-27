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Эксперт оценил, как Иран может ответить Украине после атаки на Каспии

У Ирана есть ракеты, которые могли бы достать до объектов ВМФ Украины, а также до некоторых сухопутных объектов на юге страны. Об этом в беседе с Новостями Mail рассказал эксперт НИУ ВШЭ Георгий Асатрян.

Авторы и эксперты
Георгий Асатрян
Эксперт РСМД
Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Ранее глава комиссии по национальной безопасности парламента Ирана Ибрагим Азизи заявил, что Тегеран ответит Украине после удара ВСУ по иранскому торговому судну в Каспийском море. «Украина тоже вскоре может понять, что Иран не оставляет без ответа ни одно действие», — заявил парламентарий.

Теоретически Иран может выполнить свои угрозы, комментирует Асатрян. Эксперт поясняет, что в случае принятия такого решения под прицел могут попасть, как объекты ВМФ Украины, так и некоторые сухопутные объекты, в том числе порты.

Теоретически Иран может использовать различные вооружения. И баллистические ракеты, и некоторые разновидности своих дронов.

Георгий Асатрян
эксперт НИУ ВШЭ, автор спецкурса в Школе управления «Сколково», автор монографии «Трампизм в Америке. Полдень консерватора»

Дальность полета некоторых иранских дронов и баллистических ракет, имеющихся в арсенале Тегерана, составляет две тысячи километров. Примерно такое расстояние разделяет северные районы Ирана и Одессу.

Эффективность их использования на более дальние расстояния спорная, но в любом случае Иран может оказать такое давление на Украину. Главный вопрос заключается в целесообразности использования таких систем и в политической воле.

Георгий Асатрян
эксперт НИУ ВШЭ, автор спецкурса в Школе управления «Сколково», автор монографии «Трампизм в Америке. Полдень консерватора»

Эксперт отмечает, что военная стратегия Ирана включает в себя угрозу применения силы. Если киевский режим продолжит атаки на объекты Ирана, то вероятность демонстрации силы со стороны Тегерана повышается, прогнозирует собеседник Новостей Mail.

Кроме того, Иран заинтересован в расширении конфликта на Ближнем Востоке. Поэтому в случае его ударов по Украине никакого противоречия между глобальной военной стратегией Тегерана и его реальными действиями не возникнет.

Георгий Асатрян
эксперт НИУ ВШЭ, автор спецкурса в Школе управления «Сколково», автор монографии «Трампизм в Америке. Полдень консерватора»

Атака на иранское торговое судно в Каспийском море произошла утром 25 июля. По заявлению МИД Ирана, корабль следовал из Астрахани в иранский порт Энзели с грузом железной руды. В результате взрыва на судне один моряк погиб, еще один получил ранения. Киев, в свою очередь, подтвердил, что атака была целенаправленной.

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