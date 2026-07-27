Суд вынес приговор бизнесмену Бородину по делу экс-замминистра обороны Иванова

Симоновский районный суд Москвы приговорил предпринимателя Сергея Бородина, проходящего по уголовному делу бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова, к восьми годам лишения свободы. Об этом сообщил ТАСС участник судебного процесса.
«Симоновский районный суд Москвы приговорил Бородина к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, со штрафом в размере 500 млн рублей», — рассказал собеседник агентства.
Уголовное дело в отношении Бородина рассматривалось в особом порядке, поскольку бизнесмен полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Помимо реального срока и крупного штрафа, суд постановил конфисковать в доход государства имущество осужденного на общую сумму 1 млрд 372 млн рублей.
Ранее сообщалось, что именно показания Бородина легли в основу второго уголовного дела в отношении экс-замглавы Минобороны Тимура Иванова и другого фигуранта — коммерсанта Александра Фомина. По данным следствия, коррупционные преступления на сумму свыше 1,4 млрд рублей маскировались под гражданско-правовые сделки для конспирации.