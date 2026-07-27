«Тигренок» в каждый дом: больше 500 новорожденных Хабаровского района получили первые подарки

В Хабаровском районе добрая традиция набирает обороты. Второй год проект «Тигренок Хабаровского района» дарит новорожденным боксы с самым необходимым. За это время подарки получили более 500 малышей. Заместитель главы района Евгения Фадеева поздравила еще 10 семей. Самая маленькая получательница — Ангелина Нефедова, которой всего 15 дней.