Археолог Бородовский рассказал, кто научил жителей Сибири делать бронзовые изделия

«Носители сейминско-турбинского феномена двигались с востока на запад, удаляясь от месторождений олова, которое использовали в бронзолитейном производстве — это месторождения современных Рудного Алтая и Северного Казахстана, а возле Южного Урала они столкнулись с другой культурой, знакомой с бронзолитейным делом — абашевской. Однако носители двух культур придерживались принципиально разных позиций: абашевцы охотно раздавали свои металлические изделия соседям, но секретами их изготовления не делились и ничего не перенимали в металлургии у своих соседей, в то время как сейминско-турбинцы были готовы делиться своими технологиями с другими народами. Поэтому в Притоболье и Прииртышье столетиями сохранялись традиции литейного производства, принесенного сейминско-турбинцами — в частности, технология литья в многоразовых металлических формах-кокелях», — рассказал ТАСС Бородовский.