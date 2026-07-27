Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Красноярск с рабочей поездкой

В Красноярск с двухдневным рабочим визитом прилетел глава МЧС России Александр Куренков. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В ходе поездки министр заслушает доклады о лесопожарной обстановке в регионе и мерах по её стабилизации, а также примет участие в церемонии закладки капсулы времени на месте будущего полигона для подготовки пожарных и спасателей. Объект станет ключевой учебной площадкой в Сибири.
Ранее мы сообщали, что «праздничный» залп обернулся пожаром на 27 гектарах под Красноярском.
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МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше