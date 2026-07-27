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Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Красноярск с рабочей поездкой

Министр заслушает доклады о лесопожарной обстановке в регионе.

В Красноярск с двухдневным рабочим визитом прилетел глава МЧС России Александр Куренков. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе поездки министр заслушает доклады о лесопожарной обстановке в регионе и мерах по её стабилизации, а также примет участие в церемонии закладки капсулы времени на месте будущего полигона для подготовки пожарных и спасателей. Объект станет ключевой учебной площадкой в Сибири.

Ранее мы сообщали, что «праздничный» залп обернулся пожаром на 27 гектарах под Красноярском.

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