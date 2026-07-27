За выходные в Красноярском крае полицейским попались более 120 нетрезвых водителей

В числе задержанных оказались пятеро водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. В связи с повторным нарушением им теперь грозит возбуждение уголовного дела. Кроме того, были задержаны семеро граждан без водительских прав, управлявших автомобилями под воздействием алкоголя, их немедленно отстранили от вождения. Еще двенадцать человек отказались пройти процедуру медицинского освидетельствования. В отношении этих нарушителей дорожные инспекторы оформили протоколы за езду в нетрезвом виде. Теперь каждому из них предстоит выплатить штраф до 45 тысяч рублей и лишиться права управлять транспортом на период до двух лет. При этом повторное выявление факта управления машиной после употребления спиртного влечет за собой уже уголовное наказание.