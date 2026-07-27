Красноярцам рассказали, как лечат деревья в Гвардейском парке

В мэрии напомнили, что подход к деревьям во время благоустройства Гвардейского парка изменили по поручению главы Красноярска и после обращений жителей. Проект скорректировали: вместо 180 деревьев убрали только 7, ещё 70 пересадили, а часть растений сохранили за счёт изменения траектории дорожек и тротуаров.