Красноярцам рассказали, как лечат деревья в Гвардейском парке

В Красноярске специалисты провели плановый осмотр деревьев в Гвардейском парке в Зеленой Роще и начали лечение ослабленных растений. У некоторых деревьев выявили повреждения ствола и проблемы с корневой системой.
Повреждения на коре обработали специальной пастой «Раннет». Она защищает ствол от инфекций и вредителей, пока кора восстанавливается. Также специалисты занялись корневой системой. Приствольные круги обработали антистрессовым препаратом «Эпин», землю пролили раствором «Циркона», а затем внесли фосфорное удобрение. Такая подкормка должна помочь деревьям восстановиться и нарастить новые корни.
В мэрии напомнили, что подход к деревьям во время благоустройства Гвардейского парка изменили по поручению главы Красноярска и после обращений жителей. Проект скорректировали: вместо 180 деревьев убрали только 7, ещё 70 пересадили, а часть растений сохранили за счёт изменения траектории дорожек и тротуаров.
Многие деревья в парке возрастные, поэтому специалисты продолжают следить за их состоянием.