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Пятимиллионный долг накопили две воронежских УК за электроэнергию

По материалам прокурорской проверки возбудили уголовное дело.

Источник: Комсомольская правда

Две воронежских УК накопили просроченной задолженности по договорам поставки электроэнергии более, чем на 5 миллионов рублей. Нарушение выявила во время проверки прокуратура.

В контролирующем ведомстве выяснили, что ООО «УК “ЖКС” и ООО “УК “КБД” полученные от граждан денежные средства за оказание коммунальной услуги по электроснабжению на содержание общедомового имущества в многоквартирных домах перечисляли гарантирующему поставщику не в полном объеме, а расходовали на иные нужды, не связанные с погашением образовавшейся задолженности.

По материалам прокурорской проверки в полиции возбудили уголовное дело по статье о причинении имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием.