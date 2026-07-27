Пятимиллионный долг накопили две воронежских УК за электроэнергию

В контролирующем ведомстве выяснили, что ООО «УК “ЖКС” и ООО “УК “КБД” полученные от граждан денежные средства за оказание коммунальной услуги по электроснабжению на содержание общедомового имущества в многоквартирных домах перечисляли гарантирующему поставщику не в полном объеме, а расходовали на иные нужды, не связанные с погашением образовавшейся задолженности.