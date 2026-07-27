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Молодежка воронежского «Факела» проиграла казанскому «Рубину»

«Огнеопасные» прочно осели на дне молодежной лиги.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже на стадионе «Локомотив» состоялся матч 16 тура молодежной лиги (дивизион А) по футболу. Местный «Факел» принимал казанский «Рубин». Исход встречи решил один точный удар гостей — на 59-й минуте отличился Риваль Гумеров. Итог — 1:0 в пользу татарстанского клуба.

Таким образом, «Факел-М» потерпел 13-е поражение и теперь единолично занимает последнее место с девятью очками. На два балла от воронежцев оторвалось махачкалинское «Динамо».

В тройке лидеров располагаются «Краснодар» (37), ЦСКА и питерский «Зенит» (по 35).

Теперь 31 июля воронежцы сыграют дома с махачкалинцами. Начало поединка в 17:00.

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