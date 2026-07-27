Молодежка воронежского «Факела» проиграла казанскому «Рубину»

Таким образом, «Факел-М» потерпел 13-е поражение и теперь единолично занимает последнее место с девятью очками. На два балла от воронежцев оторвалось махачкалинское «Динамо».
Теперь 31 июля воронежцы сыграют дома с махачкалинцами. Начало поединка в 17:00.
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