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Из-за режима беспилотной опасности бензовозы не доехали до 22 муниципалитетов

В Башкирии ситуация с бензином остается сложной, но контролируемой.

Источник: Комсомольская правда

На заседании правительства Башкирии обсудили сохраняющиеся очереди на автозаправочных станциях. Заместитель министра промышленности республики Эдуард Мустафин доложил, что обстановка с топливом оценивается как сложная, но при этом находится под контролем.

По словам Мустафина, в выходные дни ситуация осложнилась из-за введения режима беспилотной опасности, так как часть бензовозов не сумела выехать в муниципалитеты. В субботу 22 района оказались в «красной зоне», к воскресенью их число сократилось примерно до 10. В частности, топливо не успели завезти в Приютово и Бирск, однако жителям первого поселка поставку уже обещали, во втором городе груз еще ожидается.

Замминистра также привел данные по очередям на уфимских заправках: за выходные количество машин в среднем снизилось с 1000 до 380. Он подтвердил, что ситуация остается непростой, но управляемой.