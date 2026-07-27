Из-за режима беспилотной опасности бензовозы не доехали до 22 муниципалитетов

По словам Мустафина, в выходные дни ситуация осложнилась из-за введения режима беспилотной опасности, так как часть бензовозов не сумела выехать в муниципалитеты. В субботу 22 района оказались в «красной зоне», к воскресенью их число сократилось примерно до 10. В частности, топливо не успели завезти в Приютово и Бирск, однако жителям первого поселка поставку уже обещали, во втором городе груз еще ожидается.