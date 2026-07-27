Косметолог дала советы по уходу за кожей после загара

«После пляжного отпуска необходимо соблюдать питьевой режим и включить в домашний уход средства с гиалуроновой кислотой, глицерином, мочевиной в низких концентрациях, эктоином, бетаином, аминокислотами, ниацинамидом и витаминами E и C. Они помогают восстановить уровень гидратации, уменьшить чувство стянутости и поддержать процесс восстановления кожи», — пишет «Лента.ру» со ссылкой на Пашкову.