Косметолог дала советы по уходу за кожей после загара

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Соблюдение питьевого режима и использование специальных средств для ухода помогут коже восстановиться после пляжного отпуска, рассказала детский дерматолог, косметолог Клиники «Семейная» Александра Пашкова.
«После пляжного отпуска необходимо соблюдать питьевой режим и включить в домашний уход средства с гиалуроновой кислотой, глицерином, мочевиной в низких концентрациях, эктоином, бетаином, аминокислотами, ниацинамидом и витаминами E и C. Они помогают восстановить уровень гидратации, уменьшить чувство стянутости и поддержать процесс восстановления кожи», — пишет «Лента.ру» со ссылкой на Пашкову.
По словам дерматолога, во время загара в коже запускаются воспалительные процессы, усиливается образование свободных радикалов, нарушается защитная функция и снижается уровень естественного увлажнения. Поэтому важно восстанавливать эпидермальный барьер с помощью средств с церамидами, холестеролом и жирными кислотами, отметила Пашкова.
При выраженной сухости кожи нужно отказаться от агрессивных очищающих средств с ПАВ в пользу кремовых продуктов или синдетов, порекомендовала специалист.
«Поврежденная ультрафиолетом кожа более восприимчива к повторному воздействию солнечных лучей и имеет повышенный риск развития гиперпигментации. Рекомендуется ежедневно применять средства с SPF 30−50 широкого спектра защиты от UVA- и UVB-излучения», — отметила Пашкова.
Врач обратила внимание, что дополнительно для восстановления можно рассмотреть косметологические процедуры — биоревитализацию, фотобиомодуляцию и инъекционные препараты по показаниям.