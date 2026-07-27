Оленья Луна взойдёт 28 июля: янтарное полнолуние увидят даже жители мегаполисов

В конце июля на небе появится Оленья Луна — июльское полнолуние, при котором спутник Земли зависает низко над южным горизонтом и приобретает янтарный оттенок. Наблюдать явление можно две ночи подряд, причём городская засветка почти не помешает.
Когда будет Оленья Луна в 2026 году?
Оленья Луна взойдёт в ночь с 28 на 29 июля 2026 года, и наблюдать её можно будет две ночи подряд. Такое полнолуние происходит каждый год в середине лета, но точная дата смещается на несколько дней: лунный месяц короче календарного, поэтому фазы каждый год приходятся на разные числа.
Во сколько и куда смотреть?
Смотреть нужно вечером 28 или 29 июля, сразу после заката: именно тогда лунный диск начнёт подниматься над горизонтом. Направление — южное, так что достаточно найти открытое место с видом на юг: набережную, поле, крышу или верхние этажи. Телескоп и бинокль не понадобятся.
Почему Оленья Луна так называется?
Название пришло от американских индейцев, которые связывали июльское полнолуние с оленями: именно в это время у самцов активно отрастают новые рога. Так месяц и получил своё имя — Buck Moon, «Луна оленя». Сегодня термин используется в астрономических и метеорологических справочниках.
Почему Луна становится оранжевой?
Луна желтеет и краснеет из-за того, что в эти ночи она находится невысоко над горизонтом. Как пояснил эксперт в области астрономии Евгений Бурмистров, лунное сияние при этом проходит через более толстый слой земной атмосферы. Синий свет рассеивается сильнее остальных, и до наблюдателя доходит золотисто-жёлтый или оранжевый оттенок.
Видно ли Оленью Луну из города?
Да, полнолуние отлично различимо даже при городской засветке — за городом наблюдать необязательно. Луна в полной фазе слишком яркая, чтобы фонари и вывески могли её «перебить»: в отличие от метеорных потоков или туманностей, ей не мешает световое загрязнение. Помешать может только облачность.