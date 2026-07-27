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Оленья Луна взойдёт 28 июля: янтарное полнолуние увидят даже жители мегаполисов

28 и 29 июля 2026 года взойдёт Оленья Луна — июльское полнолуние янтарного цвета. Рассказываем, во сколько и куда смотреть и почему Луна станет оранжевой.

Источник: "Российская газета"

В конце июля на небе появится Оленья Луна — июльское полнолуние, при котором спутник Земли зависает низко над южным горизонтом и приобретает янтарный оттенок. Наблюдать явление можно две ночи подряд, причём городская засветка почти не помешает.

Когда будет Оленья Луна в 2026 году?

Оленья Луна взойдёт в ночь с 28 на 29 июля 2026 года, и наблюдать её можно будет две ночи подряд. Такое полнолуние происходит каждый год в середине лета, но точная дата смещается на несколько дней: лунный месяц короче календарного, поэтому фазы каждый год приходятся на разные числа.

Во сколько и куда смотреть?

Смотреть нужно вечером 28 или 29 июля, сразу после заката: именно тогда лунный диск начнёт подниматься над горизонтом. Направление — южное, так что достаточно найти открытое место с видом на юг: набережную, поле, крышу или верхние этажи. Телескоп и бинокль не понадобятся.

Почему Оленья Луна так называется?

Название пришло от американских индейцев, которые связывали июльское полнолуние с оленями: именно в это время у самцов активно отрастают новые рога. Так месяц и получил своё имя — Buck Moon, «Луна оленя». Сегодня термин используется в астрономических и метеорологических справочниках.

Почему Луна становится оранжевой?

Луна желтеет и краснеет из-за того, что в эти ночи она находится невысоко над горизонтом. Как пояснил эксперт в области астрономии Евгений Бурмистров, лунное сияние при этом проходит через более толстый слой земной атмосферы. Синий свет рассеивается сильнее остальных, и до наблюдателя доходит золотисто-жёлтый или оранжевый оттенок.

Видно ли Оленью Луну из города?

Да, полнолуние отлично различимо даже при городской засветке — за городом наблюдать необязательно. Луна в полной фазе слишком яркая, чтобы фонари и вывески могли её «перебить»: в отличие от метеорных потоков или туманностей, ей не мешает световое загрязнение. Помешать может только облачность.