Оленья Луна взойдёт 28 июля: янтарное полнолуние увидят даже жители мегаполисов

Оленья Луна взойдёт в ночь с 28 на 29 июля 2026 года, и наблюдать её можно будет две ночи подряд. Такое полнолуние происходит каждый год в середине лета, но точная дата смещается на несколько дней: лунный месяц короче календарного, поэтому фазы каждый год приходятся на разные числа.