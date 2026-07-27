Итоги командного чемпионата и первенства региона по выездке подведены в Нижегородской области

С 23 по 26 июля в Нижегородском конноспортивном комплексе прошли командный чемпионат и первенство региона, а также личный Кубок КСК «Пассаж» по выездке. Об этом сообщили в министерстве спорта Нижегородской области.
В соревнованиях выступали спортсмены разных возрастных категорий, борясь за командные и личные награды.
В детской командной гонке победила первая сборная Нижегородской области в составе Ланы Шаровой, Елизаветы Бобровой и Василисы Капраловой. В юношеской категории первое место заняла третья сборная области (Анастасия Бекетова, Варвара Супрунович, Анастасия Саженкова и Анна Волохович). Среди юниоров сильнейшей признана первая сборная с Анастасией Бекетовой и Алисой Грибановой.
В личном зачёте Кубка КСК «Пассаж» в дисциплине «Выездка. Малый круг» призёрами стали: Лана Шарова на Фланагане Джей Эр (дети), Анастасия Бекетова на Симпл Зе Бест Джуниор (юноши), Анастасия Бекетова на Моншер Ами (юниоры) и Наталья Шандак на Бедуине (взрослые).
«Поздравляем спортсменов, тренеров и команды с яркими выступлениями и желаем новых побед, уверенных стартов и высоких достижений на будущих турнирах!» — заявили в минспорта.
Ранее сообщалось, что «Кубок главы Нижнего Новгорода» по конкуру стартует в Нижнем Новгороде 31 июля.