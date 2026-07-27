Прокуратура отреагировала на происшествие с теленком со связанными копытами на солнцепеке под Лепелем

Так, во время мониторинга на одном из пастбищ местного агропредприятия выявили нарушения законодательства об ответственном обращении с животными. Работники прокуратуры увидели суточного теленка, у которого передние конечности были туго связаны веревкой. Обездвиженный теленок был довольно далеко от стада, на солнцепеке и без доступа к питьевой воде.