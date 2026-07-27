Прокуратура отреагировала на происшествие с теленком со связанными копытами на солнцепеке под Лепелем

В Лепельском районе прокуратура отреагировала на происшествие с теленком со связанными веревкой копытами. Подробности рассказали в прокуратуре Витебской области.
Так, во время мониторинга на одном из пастбищ местного агропредприятия выявили нарушения законодательства об ответственном обращении с животными. Работники прокуратуры увидели суточного теленка, у которого передние конечности были туго связаны веревкой. Обездвиженный теленок был довольно далеко от стада, на солнцепеке и без доступа к питьевой воде.
— Таким жестоким способом доступ к передвижению молодняку ограничил местный животновод. Фигурант сказал, что связал теленка, чтобы удержать его на пастбище до перевода в индивидуальный домик, — прокомментировали в прокуратуре.
Действия мужчины квалифицировали, как жестокое обращение с животными, так как они могли повлечь увечье, травму или иное повреждение здоровья животного.
Прокурор Лепельского района вынес предписание директору агропредприятия. А в отношении животновода инициировали административный процесс за жестокое обращение с животным (ч.1 ст. 19.14 Кодекса Беларуси об административных правонарушениях). Теленка поместили в индивидуальный домик.
Еще самое крупное скопление чаек в континентальной Европе зафиксировано на заводе под Минском.