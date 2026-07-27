Более 200 нижегородских школьников отдохнули по «Умным каникулам»

Участники «Умных каникул» не сидели на месте, читая скучные книжки. Для них была придумана целая программа, которая включала в себя как теоретические знания, так и практические. Ребята посещали квизы и мастер-классы, учились работать в команде и погружались в историю Нижнего Новгорода. Также они выезжали и за пределы центра — участники посетили экскурсии и встретились с партнерами «Веги».