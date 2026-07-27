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Из региона экспортировали 40 тысяч тонн торфа в Китай, Киргизию и Казахстан

Продукция соответствует карантинным фитосанитарным требованиям страны-импортера.

Из Калининградской области в Китай, Киргизию и Казахстан с 1 января отправили 40 тысяч тонн торфа. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Так, 23 июля сотрудниками ведомства оформлено 10 фитосанитарных сертификатов на партии торфа общим весом 224 тонны, которые отгрузили в Китай.

Согласно заключениям экспертов Калининградского филиала, подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «ВНИИЗЖ», карантинные объекты в продукции не выявлены. Продукция соответствует карантинным фитосанитарным требованиям страны-импортера.