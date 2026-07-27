Всем любителям истории: в выходные в Калининграде пройдёт фестиваль, посвящённый культурному наследию

В программе — лекции о сохранении наследия и городских проектах, экскурсии и мастер-классы, музыка и уличная еда. На ярмарке можно будет купить изделия местных мастеров: керамику, сувениры из дерева, авторские открытки и иллюстрации, свечи, текстиль, украшения и игрушки.