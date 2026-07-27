Всем любителям истории: в выходные в Калининграде пройдёт фестиваль, посвящённый культурному наследию

В ближайшие выходные, 1 и 2 августа, в Калининграде вновь пройдёт фестиваль «Воротник». Его организует волонтёрское движение «Хранители руин». Подробнее о том, ради чего стоит заглянуть на праздник — в материале «Клопс».
В программе — лекции о сохранении наследия и городских проектах, экскурсии и мастер-классы, музыка и уличная еда. На ярмарке можно будет купить изделия местных мастеров: керамику, сувениры из дерева, авторские открытки и иллюстрации, свечи, текстиль, украшения и игрушки.
Подробное расписание лекций и экскурсий организаторы обещают раскрыть позже.
В воскресенье, 2 августа, в воротах пройдут презентации городских инициатив. Рассказать о себе смогут любые волонтёрские и некоммерческие проекты, направленные на сохранение культурного наследия, развитие городской и природной среды, поддержку культурных инициатив и улучшение жизни горожан. Курировать площадку будет краевед, специалист по индустриальному наследию, создатель проекта «Балтийский синдикат» Евгений Мосиенко.
В этот раз, обещают организаторы, «Воротник» пройдёт в более камерной обстановке. Вход на фестиваль бесплатный, но регистрация обязательна.
Те, кто хочет принять участие, рассказать о своем проекте или предложить изделия на маркет, могут связаться с организаторами фестиваля.
Фестиваль пройдёт в Железнодорожных воротах на Гвардейском проспекте, 51а. Это штаб «Хранителей руин» и объект культурного наследия XIX века.