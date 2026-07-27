Россия ставит амбициозные цели по повышению уровня жизни, заявил Путин

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Россия ставит амбициозные цели по повышению уровни жизни россиян и борьбе с бедностью, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в понедельник провел встречу с депутатами после заключительного пленарного заседания Госдумы восьмого созыва.
«Мы не только адаптируемся к новым условиям, уверенно преодолеваем те искусственные барьеры, которые создаются извне, но и вместе поставили на перспективу большие амбициозные цели в части повышения благополучия людей, широких возможностей для самореализации каждого человека, снижения уровня бедности, разумеется. И здесь у нас есть наш чем гордиться, здесь динамика хорошая», — сказал Путин.
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