Россия ставит амбициозные цели по повышению уровня жизни, заявил Путин

«Мы не только адаптируемся к новым условиям, уверенно преодолеваем те искусственные барьеры, которые создаются извне, но и вместе поставили на перспективу большие амбициозные цели в части повышения благополучия людей, широких возможностей для самореализации каждого человека, снижения уровня бедности, разумеется. И здесь у нас есть наш чем гордиться, здесь динамика хорошая», — сказал Путин.