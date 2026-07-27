В МВД напомнили, что фото страниц паспорта не может заменить бумажный вариант

Как ранее сообщалось на сайте pravda-nn.ru, на портале «Госуслуги» в разделе «Жизненные ситуации» появится новая функция — подача документов на регистрацию права собственности с использованием биометрических данных. Также сообщалось, что нижегородцы с 1 июля могут покупать и продавать жильё с помощью биометрии.