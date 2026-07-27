В МВД напомнили, что фото страниц паспорта не может заменить бумажный вариант

Фотография паспорта гражданина РФ, хранящаяся в телефоне, может быть полезна в определённых ситуациях, но не заменяет бумажный оригинал. Об этом в интервью ТАСС заявил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин.
«Фотография паспорта не может заменить бумажный вариант, так как она не имеет юридического значения. Юридическое значение имеет именно сам оригинал документа, который выдается гражданину», — отметил он.
По словам Васенина, наличие фотографии паспорта в телефоне может облегчить установление личности, например, при общении с сотрудником полиции. Однако он подчеркнул, что юридически значимым документом остаётся только оригинал паспорта.
Как ранее сообщалось на сайте pravda-nn.ru, на портале «Госуслуги» в разделе «Жизненные ситуации» появится новая функция — подача документов на регистрацию права собственности с использованием биометрических данных. Также сообщалось, что нижегородцы с 1 июля могут покупать и продавать жильё с помощью биометрии.