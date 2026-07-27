ВТБ добился банкротства «Яблочного спаса» и его владельца Валерия Литвиненко, потребовав 3 млрд

Заемщик перестал исполнять обязательства по погашению долга с сентября-декабря 2024 года. ВТБ направил господину Литвиненко досудебную претензию в августе 2025 года, но задолженность не погасили. Она сформировалась по семи кредитным соглашениям, заключенным между ВТБ и ЗАО «ЦЧПЯК» в 2019—2024 годах суммой более 2,5 млрд руб. Исполнение обязательств заемщика было обеспечено договорами поручительства, подписанными господином Литвиненко, а также залогом принадлежащих ему 99 обыкновенных акций ЦЧПЯК и 100% долей в уставном капитале ООО «Яблочный спас».