Путин наградил Володина орденом «За доблестный труд»

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил спикера Госдумы Вячеслава Володина орденом «За доблестный труд», передает корреспондент РИА Новости.
Путин в понедельник встретился в Кремле с депутатами Государственной думы восьмого созыва, чтобы подвести итоги их работы за прошедшие пять лет.
Во время встречи Володин был награжден Указом президента РФ за большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность.
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