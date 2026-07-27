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Путин наградил Володина орденом «За доблестный труд»

РИА Новости: Путин наградил Володина орденом «За доблестный труд».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил спикера Госдумы Вячеслава Володина орденом «За доблестный труд», передает корреспондент РИА Новости.

Путин в понедельник встретился в Кремле с депутатами Государственной думы восьмого созыва, чтобы подвести итоги их работы за прошедшие пять лет.

Во время встречи Володин был награжден Указом президента РФ за большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность.

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