Исправительная колония № 4 в Нижегородской области отметила 100-летие

Исправительная колония № 4 Нижегородской области отпраздновала вековой юбилей — торжества состоялись 24 июля 2026 года в посёлке Буреполом. Информацию об этом распространила пресс‑служба ГУФСИН России по Нижегородской области.
Истоки учреждения уходят в 1926 год: тогда был открыт Ветлужский участок по лесоразработкам Лианозово‑Крюковской фабрично‑трудовой колонии. Уже 25 июля того же года в Буреполом доставили первую группу осуждённых — 63 человека из Вятки.
В честь юбилея прошло торжественное собрание, объединившее сотрудников колонии, ветеранов уголовно‑исполнительной системы, представителей руководства ГУФСИН по региону, органов местного самоуправления и других силовых ведомств. Собравшихся поздравили с памятной датой, а отличившимся работникам вручили памятные подарки.
Спортивную часть праздника составили волейбольные состязания. За победу боролись команды ИК‑4 и ИК‑12, сборная МЧС Тоншаевского района, а также сотрудники ОМВД «Тоншаевское».
Кульминацией мероприятия стал праздничный концерт. На нём прозвучали слова признательности жителям Буреполома: для многих семей посёлка история колонии тесно переплетена с личной историей, а само учреждение на протяжении десятилетий остаётся значимой частью жизни населённого пункта.
Особой точкой программы стало исполнение «Объединённых четвёркой» — официального гимна ИК‑4, который представили сами сотрудники колонии.
Ранее в Нижегородской области помиловали двух осужденных женщин.