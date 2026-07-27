Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Исправительная колония № 4 в Нижегородской области отметила 100-летие

Особой точкой программы стало исполнение «Объединённых четвёркой» — официального гимна ИК‑4, который представили сами сотрудники колонии.

Исправительная колония № 4 Нижегородской области отпраздновала вековой юбилей — торжества состоялись 24 июля 2026 года в посёлке Буреполом. Информацию об этом распространила пресс‑служба ГУФСИН России по Нижегородской области.

Истоки учреждения уходят в 1926 год: тогда был открыт Ветлужский участок по лесоразработкам Лианозово‑Крюковской фабрично‑трудовой колонии. Уже 25 июля того же года в Буреполом доставили первую группу осуждённых — 63 человека из Вятки.

В честь юбилея прошло торжественное собрание, объединившее сотрудников колонии, ветеранов уголовно‑исполнительной системы, представителей руководства ГУФСИН по региону, органов местного самоуправления и других силовых ведомств. Собравшихся поздравили с памятной датой, а отличившимся работникам вручили памятные подарки.

Спортивную часть праздника составили волейбольные состязания. За победу боролись команды ИК‑4 и ИК‑12, сборная МЧС Тоншаевского района, а также сотрудники ОМВД «Тоншаевское».

Кульминацией мероприятия стал праздничный концерт. На нём прозвучали слова признательности жителям Буреполома: для многих семей посёлка история колонии тесно переплетена с личной историей, а само учреждение на протяжении десятилетий остаётся значимой частью жизни населённого пункта.

Особой точкой программы стало исполнение «Объединённых четвёркой» — официального гимна ИК‑4, который представили сами сотрудники колонии.

Ранее в Нижегородской области помиловали двух осужденных женщин.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше