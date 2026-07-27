Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин заявил о развитии системы правовых гарантий для участников СВО

Путин заявил о развитии системы правовых гарантий для участников и ветеранов СВО.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Система правовых гарантий для участников и ветеранов СВО, а также их семей продолжает развиваться, заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства в понедельник провел встречу с депутатами после заключительного пленарного заседания Госдумы восьмого созыва. В ходе встречи Путин подчеркнул, что депутаты полностью оправдали высокий статус народных представителей — они быстро и качественно разрабатывали и принимали сложные решения и законы, необходимые всему обществу и государству.

«Выстроена и продолжает развиваться целостная система правовых гарантий для участников и ветеранов специальной военной операции, семей защитников Отечества», — сказал Путин.

Узнать больше по теме
Государственная дума РФ: как работает главный законодательный орган страны
Государственная дума занимает особое место в системе российской власти. Именно здесь обсуждаются и принимаются федеральные законы, определяющие развитие государства, экономики и социальной сферы. Через нижнюю палату парламента проходят важнейшие решения, затрагивающие жизнь миллионов граждан. Разбираемся, как устроена Госдума, какие полномочия она имеет и как формируется ее состав.
Читать дальше