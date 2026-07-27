Терапию от гепатита С в Крыму можно получить бесплатно

«Из 2 000 человек половина лечится за федеральные средства, а половина — за региональные деньги. На сегодняшний момент у нас нет ни одного пациента, необеспеченного лекарствами. Те препараты, которые мы сейчас используем для гепатита C, это те же самые препараты, которые есть в рекомендациях европейских и вообще мировых медицинских рекомендациях», — сказала она.