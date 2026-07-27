Терапию от гепатита С в Крыму можно получить бесплатно

По ее словам, региональная крымская программа по профилактике, выявлению и лечению гепатитов разных типов существует с 2016 года.
«А федеральная программа существует всего два года. То есть мы гораздо раньше начали активно этим вопросом заниматься. В каждой абсолютно поликлинике Республики Крым существует врач, ответственный за лечение хронических вирусных гепатитов», — отметила Рымаренко.
По ее словам, пациенты могут получать лечение как в 11 дневных стационарах на территории Крыма, так и амбулаторно. Но все они лечатся бесплатно.
«Из 2 000 человек половина лечится за федеральные средства, а половина — за региональные деньги. На сегодняшний момент у нас нет ни одного пациента, необеспеченного лекарствами. Те препараты, которые мы сейчас используем для гепатита C, это те же самые препараты, которые есть в рекомендациях европейских и вообще мировых медицинских рекомендациях», — сказала она.
Доктор подчеркнула, что до 2019 года лечение гепатита С для пациента было очень сложным: инъекционными препаратами, которые надо было вводить ежедневно в течение полугода или более, приносящие пациентам множество побочных неприятных симптомов. Сейчас лечение современное, таблетированное.
Всего, по данным специалиста минздрава РК, в среднем в Крыму в год выявляется порядка 1700 человек с хроническим вирусным гепатитом C.