Нижегородское «Торпедо» переедет на новую арену после завершения всех проверок

Переезд хоккейного клуба «Торпедо» в Ледовый дворец на Стрелке состоится после успешного завершения всех необходимых проверок. Об этом ИА «Время Н» сообищил в Корпорации развития Нижегородской области.
В настоящее время на арене ведутся пуско-наладочные работы, проверка и настройка оборудования, а также инженерных систем.
«Планируется, что инспекция КХЛ пройдет перед стартом сезона КХЛ 2026/2027. Окончательное решение об открытии и проведении первых матчей будет приниматься совместно с ХК “Торпедо”», — говорится в сообщении.
Напомним, что хоккейный клуб «Торпедо» подписал новый контракт с защитником Дмитрием Бреусом.