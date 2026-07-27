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Нижегородское «Торпедо» переедет на новую арену после завершения всех проверок

Ледовый дворец на Стрелке готовят к открытию.

Источник: Время

Переезд хоккейного клуба «Торпедо» в Ледовый дворец на Стрелке состоится после успешного завершения всех необходимых проверок. Об этом ИА «Время Н» сообищил в Корпорации развития Нижегородской области.

В настоящее время на арене ведутся пуско-наладочные работы, проверка и настройка оборудования, а также инженерных систем.

«Планируется, что инспекция КХЛ пройдет перед стартом сезона КХЛ 2026/2027. Окончательное решение об открытии и проведении первых матчей будет приниматься совместно с ХК “Торпедо”», — говорится в сообщении.

Напомним, что хоккейный клуб «Торпедо» подписал новый контракт с защитником Дмитрием Бреусом.