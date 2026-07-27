Пожары во Франции приблизились к стратегическим военным заводам

В зоне риска — производственные площадки компаний, задействованных в создании вооружений и ракетной техники, уточняет Le Parisien. В частности, вблизи Бордо размещены объекты ArianeGroup и Thales, а также иные предприятия оборонного комплекса, некоторые из них граничат с лесными территориями.
Особую значимость имеют объекты в Сен‑Медар‑ан‑Жале, где расположены два предприятия ArianeGroup, специализирующиеся на работе с топливом для баллистических ракет M51. Ещё одна площадка компании рядом с горящими лесными массивами — в Ле‑Элане — отвечает за выпуск двигателей для ракеты‑носителя Ariane 6. Рядом также находится предприятие Roxel France, которое производит двигательные установки для ракет.
В городе Ле‑Барп расположен исследовательский центр CEA Cesta, располагающий лазерной установкой мегаджоульного класса (LMJ). По заявлению представителя центра, на текущий момент ситуация остается под контролем, прямой угрозы объекту не зафиксировано.
Компания ArianeGroup подтвердила, что поддерживает непрерывную связь с региональными и федеральными властями. Министерство вооруженных сил Франции сообщило о привлечении профильных специалистов и выделении ресурсов для защиты критически важных промышленных площадок.
Волну лесных пожаров в Европе спровоцировала аномально высокая температура. Согласно данным Европейской системы информации о лесных пожарах, совокупная площадь территорий, выгоревших в странах ЕС с начала года, заняла второе место за весь период ведения наблюдений.
Наиболее сложная ситуация сложилась во Франции и Испании: общее число граждан, эвакуированных из‑за возгораний, превысило 250 тысяч человек. В частности, во Франции вынужденно покинули места проживания не менее 197 тысяч жителей. Площадь пораженных огнём территорий в стране достигла порядка 98 тысяч гектаров — власти допускают, что этот показатель может стать рекордным.
Дополнительно французские органы здравоохранения зафиксировали рост смертности на фоне жары. Так, в июне количество смертей превысило среднестатистический уровень примерно на 5,7 тысячи случаев.