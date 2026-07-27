Пожары во Франции приблизились к стратегическим военным заводам

Особую значимость имеют объекты в Сен‑Медар‑ан‑Жале, где расположены два предприятия ArianeGroup, специализирующиеся на работе с топливом для баллистических ракет M51. Ещё одна площадка компании рядом с горящими лесными массивами — в Ле‑Элане — отвечает за выпуск двигателей для ракеты‑носителя Ariane 6. Рядом также находится предприятие Roxel France, которое производит двигательные установки для ракет.