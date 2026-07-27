Врач Чернышова: при укусе собаки нельзя обрабатывать рану йодом и зеленкой

Врач-валеолог, терапевт Надежда Чернышова в беседе с NEWS.ru назвала главную ошибку при первой помощи после укуса собаки.
По словам специалиста, йод и зелёнка в этом случае не помощники. Их использование меняет цвет тканей, и врачу будет сложно понять, насколько серьёзно повреждение. Кроме того, есть риск химического ожога.
До приезда скорой нужно наложить чистую повязку. Если кровотечение сильное — выше раны накладывают жгут и вызывают врачей. При открытых переломах или повреждениях костей конечность фиксируют: ногу прибинтовывают к ноге, руку — к туловищу. Но только после остановки крови.
До приезда скорой нужно наложить чистую повязку. Если кровотечение сильное — выше раны накладывают жгут и вызывают врачей. При открытых переломах или повреждениях костей конечность фиксируют: ногу прибинтовывают к ноге, руку — к туловищу. Но только после остановки крови.
Вопрос о прививках от бешенства решают медики. Если есть возможность, важно отследить судьбу напавшего животного — привито оно или нет. Иногда обходятся минимальным курсом.
Ранее сайт perm.aif.ru писал о том, как нужно ухаживать за собакой. Подробнее — в материале.