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В Курагинском округе нашли зараженные лесоматериалы

В Курагинском округе Красноярского края выявили нарушения при хранении и переработке лесопродукции. Проверки проводили специалисты Россельхознадзора по Красноярскому краю совместно с прокуратурой Курагинского района с 12 мая по 17 июля.

В Курагинском округе Красноярского края выявили нарушения при хранении и переработке лесопродукции. Проверки проводили специалисты Россельхознадзора по Красноярскому краю совместно с прокуратурой Курагинского района с 12 мая по 17 июля.

Под контроль попали пять предприятий, которые занимаются хранением, переработкой и перевозкой лесоматериалов. Инспекторы досмотрели около 970 куб. м подкарантинной продукции. Образцы личинок и взрослых насекомых направили на энтомологическое исследование. Экспертиза подтвердила заражение лесопродукции уссурийским полиграфом. Это опасный вредитель хвойной древесины, который повреждает стволы и делает древесину непригодной для использования.

По данным ведомства, предприятия нарушили правила хранения. Зараженные лесоматериалы находились вместе с незараженной древесиной, без изолированного размещения. Это создавало риск дальнейшего распространения вредителя.

Кроме того, организации не сообщили в Россельхознадзор о признаках заражения, хотя на древесине были буровая мука и личиночные ходы под корой. Тем самым предприятия нарушили требования по борьбе с карантинными объектами.

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