Ученые предупредили, что протеиновые коктейли могут вызвать зависимость

По словам ученых, увлечение спортивными добавками может привести к тому, что организм привыкает, и для достижения привычного эффекта человек начинает увеличивать дозу самих добавок. Они отметили, что БАДы должны быть лишь вспомогательным инструментом, а не заменой еды.