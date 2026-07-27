Ученые предупредили, что протеиновые коктейли могут вызвать зависимость

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Замена полноценного приема пищи протеиновыми коктейлями может привести к психологической зависимости и нарушениям обмена веществ, предупредили в Новгородском университете (НовГУ).
«Замена полноценного приема пищи протеиновым коктейлем не только снижает питательную ценность рациона, но и формирует психологическую зависимость от “быстрых” способов восполнения энергии», — пишет «Газета.Ru» со ссылкой на специалистов НовГУ.
По словам ученых, увлечение спортивными добавками может привести к тому, что организм привыкает, и для достижения привычного эффекта человек начинает увеличивать дозу самих добавок. Они отметили, что БАДы должны быть лишь вспомогательным инструментом, а не заменой еды.
По мнению авторов, в подготовительный период рацион спортсмена должен быть сбалансирован, а углеводы должны составлять 55−65% калорийности. При этом кратность приема пищи возрастает до пяти-шести раз в день, а экстремальная углеводная загрузка должна идти за счет сложных крахмалов — фруктоза в это время противопоказана, отмечают биологи.
Специалисты настаивают на персонализированном подходе и исключают бесконтрольный прием биодобавок.