Водителя нижегородского автобуса № 97 уволили за неприличный жест

Инцидент произошел при попытке оплатить проезд банковской картой: валидатор выдал ошибку, хотя ранее карта исправно работала в других автобусах. Когда пассажир сообщил водителю о неисправности оборудования и выходил из салона, шофер сделал в его адрес неприличный жест рукой.