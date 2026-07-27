Водителя нижегородского автобуса № 97 уволили за неприличный жест

Водителя автобусного маршрута № 97 (Мостоотряд — Улица Деловая) уволили после жалобы пассажира на хамское поведение. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем.
Инцидент произошел при попытке оплатить проезд банковской картой: валидатор выдал ошибку, хотя ранее карта исправно работала в других автобусах. Когда пассажир сообщил водителю о неисправности оборудования и выходил из салона, шофер сделал в его адрес неприличный жест рукой.
После обращения нижегородца ЦРТС направил запрос перевозчику ООО «Столица Авто». В компании провели внутреннюю проверку и приняли решение уволить сотрудника, принеся пассажиру официальные извинения.
Ранее сообщалось, что четыре нижегородских маршрута автобусов прошли проверку.