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Водителя нижегородского автобуса № 97 уволили за неприличный жест

Шофер показал неподобающий жест пассажиру из-за сбоя при оплате проезда через терминал.

Водителя автобусного маршрута № 97 (Мостоотряд — Улица Деловая) уволили после жалобы пассажира на хамское поведение. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем.

Инцидент произошел при попытке оплатить проезд банковской картой: валидатор выдал ошибку, хотя ранее карта исправно работала в других автобусах. Когда пассажир сообщил водителю о неисправности оборудования и выходил из салона, шофер сделал в его адрес неприличный жест рукой.

После обращения нижегородца ЦРТС направил запрос перевозчику ООО «Столица Авто». В компании провели внутреннюю проверку и приняли решение уволить сотрудника, принеся пассажиру официальные извинения.

Ранее сообщалось, что четыре нижегородских маршрута автобусов прошли проверку.