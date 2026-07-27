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Режим беспилотной опасности отменили в Нижегородской области 27 июля

В случае возникновения экстренных ситуаций необходимо незамедлительно обращаться по номеру 112.

Днём 27 июля на территории Нижегородской области отменили режим беспилотной опасности. Об этом проинформировали в ГУ МЧС России по Нижегородской области. Сообщение об отмене режима появилось в социальных сетях в 13:08.

Жителей региона призывают сохранять бдительность: при обнаружении обломков не следует к ним приближаться — это может быть опасно. В случае возникновения экстренных ситуаций необходимо незамедлительно обращаться по номеру 112.

Режим был введён после полуночи и действовал свыше 12 часов. С примерно 03:30 аэропорт им. Чкалова приостанавливал приём и отправку воздушных судов. В настоящее время воздушная гавань функционирует в штатном режиме.

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