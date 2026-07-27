Налоговый календарь: что нужно уплатить волгоградцам до 28 июля

Управление ФНС России по Волгоградской области напоминает предпринимателям и организациям о налоговых платежах, которые необходимо успеть погасит до 28 июля. До конца месяца остаётся несколько дней, чтобы перечислить обязательные платежи за июнь и второй квартал 2026 года.
В этот день необходимо уплатить:
Налог на прибыль и страховые взносы.
— авансовый платёж за полугодие;
— ежемесячный аванс за июнь;
— страховые взносы на ОПС, ОМС и социальное страхование за июнь.
НДФЛ.
— за период с 1 по 22 июля.
Налоги за II квартал.
— ⅓ НДС;
— водный налог;
— авансы по налогу на имущество организаций, земельному и транспортному налогам;
— туристический налог.
Специальные режимы.
— аванс по УСН и ЕСХН за полугодие.
Прочие налоги.
— НДПИ за июнь;
— налог на профессиональный доход (для самозанятых) за июнь;
— акцизы за июнь.
Отдельно стоит обратить внимание на тех, кто прекращает деятельность. Если вы закрываете бизнес, по которому применяли УСН или ЕСХН, необходимо уплатить налог за июнь в тот же срок — 28 июля. 5 августа наступает срок уплаты НДФЛ, удержанного за период с 23 по 31 июля.
Как перечислить.
Сделать это можно через банкоматы, мобильные приложения банков, а также через сервисы ФНС: «Уплата налогов и пошлин», «Личный кабинет ИП» и «Личный кабинет юридического лица». Платежи принимаются без комиссии при использовании официальных сервисов.
Не откладывайте оплату на последний день — технические сбои могут стать причиной просрочки и пеней.