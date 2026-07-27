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Налоговый календарь: что нужно уплатить волгоградцам до 28 июля

Управление ФНС России по Волгоградской области напоминает предпринимателям и организациям о налоговых.

Управление ФНС России по Волгоградской области напоминает предпринимателям и организациям о налоговых платежах, которые необходимо успеть погасит до 28 июля. До конца месяца остаётся несколько дней, чтобы перечислить обязательные платежи за июнь и второй квартал 2026 года.

В этот день необходимо уплатить:

Налог на прибыль и страховые взносы.

— авансовый платёж за полугодие;

— ежемесячный аванс за июнь;

— страховые взносы на ОПС, ОМС и социальное страхование за июнь.

НДФЛ.

— за период с 1 по 22 июля.

Налоги за II квартал.

— ⅓ НДС;

— водный налог;

— авансы по налогу на имущество организаций, земельному и транспортному налогам;

— туристический налог.

Специальные режимы.

— аванс по УСН и ЕСХН за полугодие.

Прочие налоги.

— НДПИ за июнь;

— налог на профессиональный доход (для самозанятых) за июнь;

— акцизы за июнь.

Отдельно стоит обратить внимание на тех, кто прекращает деятельность. Если вы закрываете бизнес, по которому применяли УСН или ЕСХН, необходимо уплатить налог за июнь в тот же срок — 28 июля. 5 августа наступает срок уплаты НДФЛ, удержанного за период с 23 по 31 июля.

Как перечислить.

Сделать это можно через банкоматы, мобильные приложения банков, а также через сервисы ФНС: «Уплата налогов и пошлин», «Личный кабинет ИП» и «Личный кабинет юридического лица». Платежи принимаются без комиссии при использовании официальных сервисов.

Не откладывайте оплату на последний день — технические сбои могут стать причиной просрочки и пеней.