Налоговый календарь: что нужно уплатить волгоградцам до 28 июля

Отдельно стоит обратить внимание на тех, кто прекращает деятельность. Если вы закрываете бизнес, по которому применяли УСН или ЕСХН, необходимо уплатить налог за июнь в тот же срок — 28 июля. 5 августа наступает срок уплаты НДФЛ, удержанного за период с 23 по 31 июля.