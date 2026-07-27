Тамбовские ломбарды нарастили выдачу займов на 38% до 108 млн в первом квартале

В первом квартале 2026 года в Тамбовской области зафиксирована положительная динамика на рынке ломбардов. Количество оформленных договоров составило более 5,4 тыс. Это на 12% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Совокупный объем предоставленных средств составил 107,6 млн руб., увеличившись на 38% в годовом сопоставлении. Средняя сумма одного займа оценивается в 20 тыс. руб. Об этом сообщили в региональном отделении Центробанка.