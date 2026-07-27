Управляющую компанию в Волжском оштрафовали на 125 тысяч за грязный подъезд

История началась с внеплановой проверки. Инспекторы пришли в дом № 13 по площади Труда и ужаснулись: подъезд был в ненадлежащем состоянии. Кроме того, выяснилось, что управляющая компания давно не делала там ремонт, нарушая все сроки.