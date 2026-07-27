Жители России смогут увидеть «оленью луну» в ночь на 30 июля

Продолжительность частной фазы затмения составит более 3,5 часа, а общая продолжительность затмения — более 5,5 часа. Наблюдается в Европе, на западе Азии, в Африке, Северной Америке, Южной Америке, Тихом океане, Атлантическом океане, Индийском океане, Антарктиде. К сожалению из Москвы это затмение видно не будет, так как в это время луна будет находиться за горизонтом. Луна во время затмения будет находиться в созвездии Водолей.