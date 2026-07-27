Жители России смогут увидеть «оленью луну» в ночь на 30 июля

В ночь на 30 июля жители России увидят «оленью луну» — именно так по традиции называют июльское полнолуние. Что это такое и как наблюдать — читайте в материале РБК Life.
Почему «оленья луна» так называется.
Американское название этого явления — Buck Moon («оленья луна») — связано с тем, что в это время у оленей начинают расти рога. Племена коренных американцев, такие как анишинаабе, называют это время Miin Giizis, или «ягодная луна», — название знаменует начало сезона сбора ягод.
В англосаксонской культуре июльская полная луна называлась «луной сена», потому что она отмечала время, когда фермеры собирали и запасали сено на зиму. Племя североамериканских индейцев мохоки называют полную луну в июле «Временем обильного созревания», так как в этот период по всей территории Соединенных Штатов растения начинают плодоносить. Представители американского народа шауни называют ее «ежевичной луной», а лакота — «когда черемуха черная».
Как и когда наблюдать «оленью луну».
По данным Московского планетария, полнолуние наступит 29 июля в 17:37 мск. Лучшее время для наблюдения июльского полнолуния — около восхода Луны вечером 29 июля. В этот вечер Луна взойдет уже почти полностью освещенной и будет выглядеть большой и яркой у горизонта.
При этом следует помнить, что время восхода луны отличается в зависимости от широты. В Москве луна поднимется в 20:55, в Санкт-Петербурге — в 21:30, в Казани — в 20:24, а в Екатеринбурге — в 21:28. Жители Новосибирска увидят восход около 21:10, Иркутска — в 21:07, а во Владивостоке луна взойдет в 20:40.
В случае, если вы не успеете увидеть это астрономическое явление, не стоит расстраиваться: луна кажется полной еще несколько ночей до и после непосредственно самого полнолуния.
Июльское полнолуние не будет считаться суперлунием — следующее суперлуние состоится 24 ноября 2026 года, однако для наблюдателей в Северном полушарии «оленья луна» может выглядеть больше обычного, поскольку на фоне построек и деревьев лунный диск будет казаться особенно крупным.
Третье полнолуние этого года — «осетровая луна» — состоится 28 августа. В этом месяце полная луна будет сопровождаться глубоким частным лунным затмением. Во время этого события тень Земли покроет до 96% лунной поверхности. Луна не исчезнет с неба, но на некоторое время потемнеет.
Продолжительность частной фазы затмения составит более 3,5 часа, а общая продолжительность затмения — более 5,5 часа. Наблюдается в Европе, на западе Азии, в Африке, Северной Америке, Южной Америке, Тихом океане, Атлантическом океане, Индийском океане, Антарктиде. К сожалению из Москвы это затмение видно не будет, так как в это время луна будет находиться за горизонтом. Луна во время затмения будет находиться в созвездии Водолей.
Солнечное затмение в августе.
Ранее пресс-служба Московского планетария сообщила, что 12 августа ожидается полное солнечное затмение, оно случится с 18:34 до 22:58 мск. Частные фазы этого затмения, если позволит погода, будут наблюдаться на севере и северо-западе России, на территории Европы, Африки и Северной Америки, а также в акваториях Тихого, Атлантического и Северного Ледовитого океанов.
В Москве Луна заслонит Солнце максимум на 1%. Явление начнется на закате, поэтому звезда быстро скроется за горизонт. Наблюдать полное затмение получится у жителей полуострова Таймыр. Эта фаза продлится там всего 1 минуту 34 секунды. В остальных регионах Солнце будет закрываться не целиком. Например, в Мурманске, Архангельске, Санкт-Петербурге, Пскове и Петрозаводске Луна заслонит Солнце примерно на 80%.
Читайте РБК Life в «Максе».