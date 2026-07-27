«Амкар Пермь» нашел нового вратаря

Денис Еремеев родился 17 августа 2005 года в Ульяновске. Является воспитанником ульяновской «Волги». В составе этого клуба он начал профессиональную карьеру в 2022 году. С тех пор успел принять участие в 20 матчах. В январе 2025 года на правах аренды перешел в кировское «Динамо». За сезон Денис Еремеев сыграл 12 матчей, трижды сохранив свои ворота в неприкосновенности.