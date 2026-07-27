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Четверо судей из Воронежской области могут отправить в отставку

Вопросы о прекращении их полномочий рассмотрят на заседании региональной ККС.

Источник: АиФ Воронеж

Четверо судей в Воронежской области подали в отставку. Вопросы о прекращении их полномочий рассмотрят на заседании региональной квалификационной коллегии судей в среду, 29 июля, сообщается на сайте ККС.

С 8 августа свои полномочия планирует прекратить мировой судья Левобережного района Александр Барсуков.

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