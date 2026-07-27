Четверо судей из Воронежской области могут отправить в отставку

Четверо судей в Воронежской области подали в отставку. Вопросы о прекращении их полномочий рассмотрят на заседании региональной квалификационной коллегии судей в среду, 29 июля, сообщается на сайте ККС.
С 8 августа свои полномочия планирует прекратить мировой судья Левобережного района Александр Барсуков.
В Коминтерновском районном суде 1 октября завершит трудовую деятельность судья Наталья Берлева.
В Железнодорожном районном суде в отставку подали заместитель руководителя Нина Исакова и судья Валерий Александров. Свои полномочия они планируют прекратить 5 октября.