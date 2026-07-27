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Пермская «Парма» заключила контракт с тяжелым форвардом из США

Новый сезон Единой лиги ВТБ в составе пермяков проведет Тайрелл Нельсон.

Источник: Комсомольская правда

БК «Бетсити Парма» сообщила о подписании контракта по схеме «1+1» с тяжелым форвардом Тайреллом Нельсоном из США. Рост гиганта составляет 205 см, вес — 107 кг.

Тайрелл Нельсон родился 18 июня 1995 года в Шарлотт (штат Северная Каролина, США). Карьеру баскетболиста начал в студенческой команде Университета Гарднера-Уэбба. Затем выступал в хорватском «Сплит» и бельгийском «Лимбург Юнайтед», а также национальных чемпионатах Финляндии, Украины, Израиля и Грузии.

Последние три сезона Тайрелл Нельсон провел в «Уралмаше», где стал одним из ключевых игроков команды. В сезоне 2025−2026 Единой лиги ВТБ в среднем набирал 10,9 очка и делал 4,8 подбора.

Ранее стало известно о переходе в «Парму» еще одного форварда из США Айзейя Уэйли.

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