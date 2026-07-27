Пермская «Парма» заключила контракт с тяжелым форвардом из США

Тайрелл Нельсон родился 18 июня 1995 года в Шарлотт (штат Северная Каролина, США). Карьеру баскетболиста начал в студенческой команде Университета Гарднера-Уэбба. Затем выступал в хорватском «Сплит» и бельгийском «Лимбург Юнайтед», а также национальных чемпионатах Финляндии, Украины, Израиля и Грузии.